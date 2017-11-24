 قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم قيادي ميداني في شبوة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم قيادي ميداني في شبوة

قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم قيادي ميداني في شبوة
المناطق_وكالات

قتل نحو 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بينهم القيادي أبو عبد الله العمراني، وأصيب 15 آخرين، خلال مواجهات مع قوات الشرعية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية الجيش الوطني، وبمساندة طيران التحالف، استهدفت مواقع تتحصن فيها الميليشيات بمحيط جبل بن عقيل وبئر القحيح شمال المديرية، مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة، حيث تمكنت من إعطاب آليات عسكرية وتدمير أربع منصات إطلاق صورايخ.

وكانت وسائل إعلام محلية يمنية قد كشفت، في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، عن اختطاف ميليشيات الحوثي وصالح لـ20 طفلاً في مديرية #بيحان بمحافظة #شبوة.

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