ميلان يحسم التأهل بخماسية

حسم ميلان الإيطالي تأهله لدور 32 بفوزه الساحق 5 – 1 على ضيفه أوستريا فيينا النمساوي في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل أيك أثينا اليوناني 2 – 2 مع ضيفه رييكا الكرواتي.

وتربع ميلان على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيك، فيما احتل أوستريا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام رييكا، متذيل الترتيب، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل أتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي إلى دور الـ32، حيث تغلب الأول 5 – 1 على مضيفه إيفرتون الانجليزي، فيما فاز الثاني 4 – صفر على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي.

وتقاسم كلا الفريقين الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد أبولون عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وبقي إيفرتون في القاع بنقطة واحدة.