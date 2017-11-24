 ميلان يحسم التأهل بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى الحملة الأمنية بالمزاحمية تعثر على 8 أسرة مرضى في شبك أغنام قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم قيادي ميداني في شبوة ميلان يحسم التأهل بخماسية ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية في الغوطة الشرقية.. حصار خانق وتدهور للوضع الإنساني الحريري: يجب النأي بالنفس عن “الصراعات” فعلا لا قولا التغذية وعلاقتها بأمراض العصر في القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك أرسنال يخسر من كولن.. وسالزبورغ يتأهل للدور الثاني هزة أرضية جنوب خليج العقبة وشمال رأس الشيخ حميد

ميلان يحسم التأهل بخماسية

ميلان يحسم التأهل بخماسية
Soccer Football - Europa League - AC Milan vs FK Austria Wien - San Siro, Milan, Italy - November 23, 2017 AC Milan's Patrick Cutrone celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Alessandro Garofalo
المناطق_د ب أ

حسم ميلان الإيطالي تأهله لدور 32 بفوزه الساحق 5 – 1 على ضيفه أوستريا فيينا النمساوي في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل أيك أثينا اليوناني 2 – 2 مع ضيفه رييكا الكرواتي.

وتربع ميلان على الصدارة برصيد 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أيك، فيما احتل أوستريا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام رييكا، متذيل الترتيب، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وفي المجموعة الخامسة، تأهل أتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي إلى دور الـ32، حيث تغلب الأول 5 – 1 على مضيفه إيفرتون الانجليزي، فيما فاز الثاني 4 – صفر على ضيفه أبولون ليماسول القبرصي.

وتقاسم كلا الفريقين الصدارة برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد أبولون عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وبقي إيفرتون في القاع بنقطة واحدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>