نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية ، و الأستاذ محمد بن فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ؛ مساء يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ فعاليات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي تقام منافساتها على ملاعب مجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض للفترة من الخامس و حتى التاسع من الشهر ذاته .

بدأ الحفل بعزف السلام الملكي ، ثم تلا لاعب نادي المدينة المنورة عادل منقاشي آياتٍ من الذكر الحكيم على مسامع الحضور . تلا ذلك شاهد الحضور طابور العرض و دخول الفرق المشاركة في الدورة الى صالة الاحتفال يسبقهم علم المملكة العربية السعودية .

بعدها ألقى رئيس اللجنة البارالمبية السعودية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن كلمة رحبّ فيها بسمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و الضيوف الكرام ، مقدمًا شكره و تقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و نائبه على دعمهما اللامحدود للشباب و مناشطهم ، و الشكر موصول للجميع حضورهم و مشاركتهم لذوي الاحتياجات الخاصة منافساتهم و بطولاتهم ، كما ثمّن المقيرن سعي الأندية الحثيث للمنافسة و المشاركة في البطولات الرياضية ، و مؤكدًا متابعة اللجنة البارالمبية لكافة الأنشطة و سعيها لتطوير الألعاب و المستوى الفني للاعبين .

هذا و قدم المقيرن شكره للشركات الراعية و القنوات الناقلة لدعمهم هذه الدورة و ابراز منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة و نجاحاتهم و منجزاتهم ، منوهًا توقيع اللجنة عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات و المؤسسات الحكومية و الأهلية .

و ختم حديثه بتقديم شكره لزملائه في اللجنة على جهودهم الحثيثة في إنجاح هذه الدورة و دورهم الفاعل و البارز في تذليل كافة العقبات و الصعوبات ، داعيًا المولى أن تحقق هذه الدورة الهدف الأسمى و الذي وضعت من أجله .

بعد ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بكلمة أوضح فيها دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله للرياضة و الرياضيين و الذي تحقق معه الإنجازات تلوى الأخرى ، و مثمنًا دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لرياضة الوطن .

كما تحدث سموه عن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة مبينًا أنهم الأحق بالاحترام بوصولهم للبطولات و تحقيق الإنجازات بالإصرار و التحدي .

و ختم حديثه بتقديم شكره لزملائه في اللجنة البارالمبية السعودية و على رأسهم الأستاذ أحمد المقيرن على دوهم البارز و الفاعل مع هذه الفئة الغالية ، إضافة إلى تحفيزهم و تشجيعهم المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة ، مقدمًا شكره و تقديره للرعاة و الداعمين لمشاركتهم و تعاونهم .

بعدها قدم اللاعب فهد الحاذور من نادي الرياض قصيدة شعرية اجتماعية نالت استحسان الحضور ، تلا ذلك قام لاعب نادي الجوف معن الزيد بإلقاء قسم اللاعبين ، و من ثم قام الأستاذ علي الدرسوني بإلقاء قسم حكام البطولة .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لبعض المشاركات السعودية و المنجزات الدولية و التي حققتها فرق المملكة و اللاعبون .

و قبل الختام أقيمت مباراة استعراضية في كرة الهدف داخل صالة اللجنة البارالمبية و شرح لقوانين هذه اللعبة و طريقة أدائها .

وفي نهاية البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتكريم الرعاة و الداعمين و المتعاونين من الجهات و الأفراد .

من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل و للأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن على نجاح حفل افتتاح الدورة و مقدمًا شكره و تقديره على هذه الرعاية الكريمة و الدعم اللامحدود لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبينًا أن اللجنة تسير بخطى ثابتة و تطورات كبيرة نحو التميز و تحقيق الألقاب و المنجزات الرياضية للوطن .