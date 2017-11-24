 نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى الحملة الأمنية بالمزاحمية تعثر على 8 أسرة مرضى في شبك أغنام قتلى وجرحى من الميليشيات بينهم قيادي ميداني في شبوة ميلان يحسم التأهل بخماسية ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع في المنطقة في لفتة إنسانية .. أمير القصيم يستضيف أشقاء ظهروا بمقطع فيديو بحاجة لرعاية طبية في الغوطة الشرقية.. حصار خانق وتدهور للوضع الإنساني الحريري: يجب النأي بالنفس عن “الصراعات” فعلا لا قولا التغذية وعلاقتها بأمراض العصر في القسم النسائي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بتبوك أرسنال يخسر من كولن.. وسالزبورغ يتأهل للدور الثاني هزة أرضية جنوب خليج العقبة وشمال رأس الشيخ حميد غارات التحالف تقتل 52 انقلابياً شمال صنعاء

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى

نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى
المناطق_الرياض
افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية ، و الأستاذ محمد بن فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ؛ مساء يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ فعاليات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي تقام منافساتها على ملاعب مجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض للفترة  من الخامس و حتى التاسع من الشهر ذاته .
بدأ الحفل بعزف السلام الملكي ، ثم تلا لاعب نادي المدينة المنورة عادل منقاشي آياتٍ من الذكر الحكيم على مسامع الحضور . تلا ذلك شاهد الحضور طابور العرض و دخول الفرق المشاركة في الدورة الى صالة الاحتفال يسبقهم علم المملكة العربية السعودية .
بعدها ألقى رئيس اللجنة البارالمبية السعودية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن كلمة رحبّ فيها بسمو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و الضيوف الكرام ، مقدمًا شكره و تقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و نائبه على دعمهما اللامحدود للشباب و مناشطهم ، و الشكر موصول للجميع حضورهم و مشاركتهم لذوي الاحتياجات الخاصة منافساتهم و بطولاتهم ، كما ثمّن المقيرن سعي الأندية الحثيث للمنافسة و المشاركة في البطولات الرياضية ، و مؤكدًا متابعة اللجنة البارالمبية لكافة الأنشطة و سعيها لتطوير الألعاب و المستوى الفني للاعبين .
هذا و قدم المقيرن شكره للشركات الراعية و القنوات الناقلة لدعمهم هذه الدورة و ابراز منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة و نجاحاتهم و منجزاتهم ، منوهًا توقيع اللجنة عددًا من الشراكات الاستراتيجية مع عدد من الشركات و المؤسسات الحكومية و الأهلية .
و ختم حديثه بتقديم شكره لزملائه في اللجنة على جهودهم الحثيثة في إنجاح هذه الدورة و دورهم الفاعل و البارز في تذليل كافة العقبات و الصعوبات ، داعيًا المولى أن تحقق هذه الدورة الهدف الأسمى و الذي وضعت من أجله .
بعد ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بكلمة أوضح فيها دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله للرياضة و الرياضيين و الذي تحقق معه الإنجازات تلوى الأخرى ، و مثمنًا دعم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ لرياضة الوطن .
كما تحدث سموه عن رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة مبينًا أنهم الأحق بالاحترام بوصولهم للبطولات و تحقيق الإنجازات بالإصرار و التحدي .
و ختم حديثه بتقديم شكره لزملائه في اللجنة البارالمبية السعودية و على رأسهم الأستاذ أحمد المقيرن على دوهم البارز و الفاعل مع هذه الفئة الغالية ، إضافة إلى تحفيزهم و تشجيعهم المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة ، مقدمًا شكره و تقديره للرعاة و الداعمين لمشاركتهم و تعاونهم .
بعدها قدم اللاعب فهد الحاذور من نادي الرياض قصيدة شعرية اجتماعية نالت استحسان الحضور ، تلا ذلك قام لاعب نادي الجوف معن الزيد بإلقاء قسم اللاعبين ، و من ثم قام الأستاذ علي الدرسوني بإلقاء قسم حكام البطولة .
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لبعض المشاركات السعودية و المنجزات الدولية و التي حققتها فرق المملكة و اللاعبون .
و قبل الختام أقيمت مباراة استعراضية في كرة الهدف داخل صالة اللجنة البارالمبية و شرح لقوانين هذه اللعبة و طريقة أدائها .
وفي نهاية البرنامج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بتكريم الرعاة و الداعمين و المتعاونين من الجهات و الأفراد .
من جانبه قدم الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان تهنئته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل و للأستاذ أحمد بن عبد العزيز المقيرن على نجاح حفل افتتاح الدورة و مقدمًا شكره و تقديره على هذه الرعاية الكريمة و الدعم اللامحدود لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ، مبينًا أن اللجنة تسير بخطى ثابتة و تطورات كبيرة نحو التميز و تحقيق الألقاب و المنجزات الرياضية للوطن .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>