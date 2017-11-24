 فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية

فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية
المناطق_الرياض
نفَّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية صباح اليوم فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية للبنين، بمشاركة الهلال الأحمر والمستشفى والمرور. وقد تم إطلاق جرس الإنذار نتيجة لحريق اندلع في المدرسة، وتم إخلاء الطلاب من الفصول عن طريق مخارج الطوارئ إلى منطقة الفرز، وتم نقل المصابين بواسطة الهلال الأحمر إلى المستشفى. حضر الفرضية مدير المدرسة محمد الغامدي، وأشرف على الفرضية مدير إدارة الدفاع المدني بالمزاحمية زيد التميمي الذي أكد على أهمية التدريب المستمر للطاقم، وكذلك الخدمات المساندة في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لا سمح الله وقدم شكره للجهات المشاركة في الفرضية. وبيّن الملازم أول عبدالخالق الشهراني مدير شعبة العمليات أن الفرضية تهدف إلى الاستعداد مع حالات الطوارئ المختلفة والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات أثناء وقوع كوارث لا قدر الله.

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