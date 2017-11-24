امانة منطقة الباحة تنهى استعدادها لموسم هطول الأمطار 

أستكملت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعه لها في المنطقة جميع إستعداداتها اللوجستية والفنية وخططها لموسم هطول الأمطار والضباب في قطاع السراة بمنطقة الباحة لهذا العام، حيث تم تسخير جميع الإمكانات الآلية والأطقم البشرية ورفع درجة الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارىء بمستويات عالية.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن مدن ومحافظات المنطقة حظيت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، مؤكداً أن الأمانة نفذت خلال الأسابيع الفائتة حملة مكثّفة لأعمال صيانة خطوط وشبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار والسيول القائمة في الطرق والشوارع مع التأكد من فعالية أدائها التشغيلي، إضافة إلى أنه تم تنظيف مناهيل ومصائد السيول في تلك الشبكات ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة في الأمانة، لافتاً إلى أن أمانة المنطقة جهزت أكثر من ( ١٨٠ ) معدة وآلية ثقيلة منها شيولات وبلدوزرات وبوبكات وقلابات ووايتات وسيارات ونش ومضخات شفط مياه وغيرها، مع الإستعانة بمعدات وآليات شركات المقاولات التي تعمل مع الأمانة بعقود مشاريع أخرى عند الحاجة.

وأضاف بأنه تم تكليف فريق عمل ميداني للطوارىء يعمل على مدار الساعة بأمانة منطقة الباحة، حيث أنه مجهز بأجهزة الاتصال والمستلزمات اللازمة مع توفر عدد (٣٨٠) عامل و (٦٧) موظف منهم مهندسين وفنيين متخصصين جميعهم في حالة تأهب واستعداد تام للتدخل السريع عند اللزوم، كما تم تكليف فرق ميدانية أخرى تقوم برصد مواقع تجمعات المياه والتعامل معها ومعالجتها أولاً بأول ضمن خطة الطوارئ المعتمدة، ودعا أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة إلى توخي الحيطة والحذر في موسم الأمطار والضباب لهذا العام، والإبلاغ عن حالات الطوارىء مثل تجمعات المياه أو انجراف الطرق والأسفلت أو انسداد العبارات ومجاري تصريف السيول أو انقطاع الكهرباء العمومية أو حدوث التماسات كهربائية من خلال الإتصال على الرقم الموحد للبلاغات بالأمانة (٩٤٠) أو عبر حساب الأمانة في تويتر.