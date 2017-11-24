في تلميح للمخلوع .. مفتي الحوثيين: المطلوب نبذ الفاسدين

طالبت ميليشيات الحوثي ما تسمى رابطة علماء اليمن الموالية للانقلابيين، أمس الخميس، ومفتي الميليشيات الحوثية، شمس الدين شرف الدين، بإقالة حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وتشكيلها بعيداً عن المحاصصة، في إشارة إلى شريكهم الوحيد فيها، المخلوع صالح.

ودعا البيان الصادر عن اجتماع الرابطة في صنعاء ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، الذي يرأسه القيادي الحوثي، صالح الصماد، إلى تشكيل ما أسماها “حكومة كفاءات” بعيداً عن “المحاصصة والمقاسمة”.

من جهته، أكد مفتي الحوثيين أن الوقت لا يحتمل المحاصصة والمقاسمة، بحسب تعبيره، وأن المطلوب هو “نبذ الفاسدين”، في تلميح للمخلوع صالح وقيادات حزبه.