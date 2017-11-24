كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟

قال سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، ردا على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.

وفي إجابته على سؤال ” نيويورك تايمز ” الأمريكية حول لماذا العجلة في قراراتكم؟، رد ولي العهد: ” أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه وأموت دون أن أنجز ما في ذهني لوطني ، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري “.نقلا عن المرصد