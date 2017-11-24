 كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟

كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟
المناطق - متابعات

قال سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، ردا على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.
وفي إجابته على سؤال ” نيويورك تايمز ” الأمريكية حول لماذا العجلة في قراراتكم؟، رد ولي العهد: ” أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه وأموت دون أن أنجز ما في ذهني لوطني ، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري “.نقلا عن المرصد

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