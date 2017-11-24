قال سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، ردا على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.
وفي إجابته على سؤال ” نيويورك تايمز ” الأمريكية حول لماذا العجلة في قراراتكم؟، رد ولي العهد: ” أخشى أن يأتي اليوم الذي سأموت فيه وأموت دون أن أنجز ما في ذهني لوطني ، الحياة قصيرة جداً وهناك الكثير من الأشياء بإمكاننا صنعها للوطن وأنا حريص أن أراها تتحقق بأم عيني وهذا هو السبب في أنني في عجلة من أمري “.نقلا عن المرصد
كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟
قال سمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء محمد بن سلمان، ردا على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته، أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكانه صنعها لوطنه وهو حريص على أن يراها بأم عينه.
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