 كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في منافسات رسل السلام بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في منافسات رسل السلام بالباحة

كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في منافسات رسل السلام بالباحة
المناطق - وادي الدواسر

اختتمت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس مشاركتها في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي ( مرحلة الكشاف المتقدم )  التي نظمتها وزارة التعليم ، واستضافتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بمركز الأمير محمد بن سعود الكشفي ، حيث قدمت ثلاث مبادرات عن العلم الوطني في مجال وطن طموح ، وترشيد الطاقة في مجال اقتصاد مزدهر، ونبذ التعصب الرياضي في مجال مجتمع حيوي من مجالات المنافسات الثلاثة.
كما شاركت كشافة الإدارة في التطبيقات والتقاليد الكشفية التي تضمنتها المنافسات في الرحلة الخلوية ، والزيارات الصباحية ، وحفلات السمر ، ومراسم رفع العلم ، وخدمة المجتمع .
الى ذلك أكد رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن المشاركة في المنافسات حققت ولله الحمد اهدافها بالمساهمة في تنمية الشخصية المتكاملة للكشاف بتعزيز مهارات التفاعل الايجابي لدى الكشاف نحو مجتمعه ووطنه ، وتنمية الدافع الذاتي للكشاف بمساعدته على اكتشاف مواهبه وقدراته لتطوير ذاته .

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