المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية : انفجار الغواصة المفقودة في قاع المحيط قبل غرقها

قال المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية إنريكي بالبي، إن التحقيقات الجارية عن الغواصة المفقودة سان خوان، وطاقمها المكون من 44 بحاراً، تُشير إلى انفجار الغواصة في قاع المحيط، قبل غرقها.

وقال المتحدث وفق ما نقلت التقارير الأرجنتينية فجر امس الخميس، إن “تحاليل التسجيلات التي تملكها البحرية، عما كان يدور في الغواصة قبل اختفائها، والتي أجرتها فرق نمساوية متخصصة لا تترك مجالاً للشك، إذ أكد تقرير المختبر المتخصص أن التسجيلات الصوتية، والدينامية، توصلت إلى :” حدث غير طبيعي إطلاقاً، على متن الغواصة، والأرجح أنه كان خاطفاً، عنيفاً، وغير نووي” وفي كلمة أخرى، قال المتحدث إن ذلك يعني ” انفجار الغواصة بمن فيها”.

وأضاف المتحث أن الأولوية لدى البحرية الأرجنتينة وفرق الإنقاذ الدولية، لم تعد العثور على الغواصة، أو ناجين محتملين، ولكن الوصول إلى حطامها، وبقايا من كان على متنها.