 المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية : انفجار الغواصة المفقودة في قاع المحيط قبل غرقها كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في منافسات رسل السلام بالباحة أوائل الشهر القادم .. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات مشتركة كيف أجاب “ولي العهد” على سؤال صحيفة ” نيويورك تايمز ” حول العجلة في اتخاذ قراراته؟ الروهينغا إلى ميانمار خلال شهرين في تلميح للمخلوع .. مفتي الحوثيين: المطلوب نبذ الفاسدين امانة منطقة الباحة تنهى استعدادها لموسم هطول الأمطار  قائد الحرس الثوري : ندعم حليفنا الحوثي في اليمن و نرفض مناقشة سحب سلاح حزب الله البيان الختامي للمؤتمر الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية فرضية حريق وهمي في ثانوية المزاحمية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة يفتتح دورة ألعاب البارا السعودية الأولى

المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر

المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر
المناطق- متابعات

صرح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع بأن وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر ولا صحة لهذه الأقوال.
ووفقا لـ«عكاظ» قال المنيع تعليقا على وصف بعض الباعة الجمعة بالسوداء والبيضاء بسبب العروض والتخفيضات الكبيرة بالمتاجر، إن هؤلاء الباعة لا يقصدون جانبا شرعيا، بل يقصدون الربح والخسارة، وهو وصف خاص بهم ولا علاقة له بأمور ومسائل دينية، «لا ينبغي الالتفات لهذه الأمور.. يجب البحث عن الأمور النافعة في الشؤون الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية».

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>