المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر

صرح عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع بأن وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر ولا صحة لهذه الأقوال.

ووفقا لـ«عكاظ» قال المنيع تعليقا على وصف بعض الباعة الجمعة بالسوداء والبيضاء بسبب العروض والتخفيضات الكبيرة بالمتاجر، إن هؤلاء الباعة لا يقصدون جانبا شرعيا، بل يقصدون الربح والخسارة، وهو وصف خاص بهم ولا علاقة له بأمور ومسائل دينية، «لا ينبغي الالتفات لهذه الأمور.. يجب البحث عن الأمور النافعة في الشؤون الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية».