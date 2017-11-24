وفاة مؤلف النشيد الوطني الشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي

توفي مؤلف النشيد الوطني السعودي الشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي المولود سنة 1926 بعد معاناة مع المرض في الأشهر الأخيرة.

ولد إبراهيم عبد الرحمن بن حسين خفاجي في مكة المكرمة، حيث انفجرت موهبته الشعرية منذ فترة مبكرة، وكان أول نص غنائي له “يا ناعس الجفن لبيه ” الــذي تغنى به الموسيقار طارق عبد الحكيم، ثم جدده فنان العرب محمد عبده. واشتهر خفاجي بكتابة النشيد الوطني السعودي، والذي استغرقت منه كتابته أكثر من ستة أشهر.