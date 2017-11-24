 المطلق : يجوز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المطلق : يجوز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة

المطلق : يجوز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة
المناطق - متابعات

أفتى الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، بجواز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة .
ونشر المطلق تغريدة عبر صفحته الرسمية على “توبتر” أمس الخميس قال فيها : إن “الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهرًا بتلك الاستحالة ويجوز استعماله. والأَوْلَى البُعد عنه”.

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