المطلق : يجوز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة

أفتى الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، بجواز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة .

ونشر المطلق تغريدة عبر صفحته الرسمية على “توبتر” أمس الخميس قال فيها : إن “الصابون الذي ينتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهرًا بتلك الاستحالة ويجوز استعماله. والأَوْلَى البُعد عنه”.