محافظ الزلفي يُكرم الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج

كرّم محافظ الزلفي مسفر بن غالب الضويحي في مقر المحافظة مؤخراً كشافة إدارة تعليم المحافظة المشاركين في موسم حج عام 1438هـ بحضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد.

حيث القى القائد الكشفي محمد الرويشد في بداية التكريم كلمة استعرض خلالها إنجازات كشافة الادارة في الحج ، ثم القى مدير التعليم محمد الطريقي كلمة أشاد فيها بجهود الكشافة وتحقيقهم عدد من أوسمة التميز، وإسهامات النشاط الكشفي في كثير من المجالات وما يغرسه من قيم فاضلة في أبنائنا الطلاب ، وقدم نائب رئيس الجمعية خلال التكريم التهنئة لكشافة تعليم الزلفي لتميزهم، وأكد على أن هذا التميز سبقه برنامج إعداد مكتمل من قبل النشاط الكشفي بالإدارة ، ودعا المحافظ الكشافين الى بذل المزيد من العطاء لخدمة مجتمعهم. قبل ان يقوم بتكريم الكشافين والقيادات الكشفية المشاركة.

حضر التكريم مساعد مدير التعليم لشؤون تعليم البنين حمد الناصر ورئيس قسم النشاط الطلابي عبدالرحمن الرومي ومشرف الإعلام التربوي عيد الذويخ.