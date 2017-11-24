تعليمات و شروط غريبة على “السعوديين” في حالة السفر إلى إندونيسيا

قالت صحيفة محلية أن وزارة الداخلية الإندونيسية دعت المواطنين السعوديين المسافرين إليها بالالتزام بالتعليمات جيداً، منوهةً إلى ضرورة عدم اصطحاب الطيور والحيوانات النادرة والبخور والتحف الأثرية دون ترتيبات مسبقة بذلك.

ووفقاً لصحيفة “الحياة” قالت الوزارة إنها ستلغي سفر القادمين إلي إندونيسيا في حال عدم حيازتهم البطاقة الائتمانية التي قاموا بشراء تذكرتهم بواسطتها، مشيرةً إلى أن هذا الشرط يهدف إلى الحد من حالات استخدام بطاقات الائتمان من غير أصحابها.

وشددت على أنه في حال عدم الالتزام بتلك التعليمات والشروط الصادرة من قبلها فسيتم إعادة المسافر مرة أخرى إلى بلاده على نفس الرحلة.