الدفاع المدني يخلي 13 ممرضة نتيجة حريق في سكن مستشفى الأسياح

تلقى مركز التحكم والتوجيه بلاغ عن وجود حريق في سكن الممرضات بمستشفى الاسياح العام تمت مباشرة الحادث الذي اتضح انه عبارة عن حريق زيت اثناء عملية طهي بمطبخ في الدور الارضي من سكن الممرضات تقدر مساحته ٢*٣ وتمت السيطرة على الحادث وطرد الدخان من الموقع علماً انه تم اخلاء ١٣ ممرضة من قبل المستشفى وتم اخلاء حالة واحده عن طريق الدفاع المدني ذكر ذلك المتحدث الرسمي لمدني القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل الذي شدد على اهمية مراقبة عملية الطهي وعدم مغادرة المطبح حتى التأكد من عدم وجود مايشكل خطر