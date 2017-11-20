 القيادة تهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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القيادة تهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس دراغون كوفيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .
وأعرب الملك المفدى ، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دراغون كوفيتش رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده .
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

 

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