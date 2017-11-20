البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين

ذكرت البحرية الأمريكية، أن البحث عن ثلاثة بحارة أمريكيين كانوا قد فقدوا بعد تحطم طائرتهم قبالة ساحل اليابان، قد انتهى دون جدوى اليوم الجمعة.

يذكر أن البحث عن البحارة، الذى بدأ يوم الأربعاء، بعد تحطم طائرة انطلقت من قاعدة أمريكية في اليابان وكانت ستهبط على حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان)، قد شمل حوالى ألف ميل مربع بحري.

وتم إنقاذ 8 آخرين كانوا على متن الطائرة بعد الحادث مباشرة.

وقال الاميرال مارك دالتون: “تعاطفنا وصلواتنا مع زملائنا المفقودين وعائلاتهم”.

وأضاف: “نشعر بالامتنان للاستجابة السريعة والفعالة التي أدت إلى إنقاذ 8 من زملائنا، واننا نقدر الاحتراف والتفاني اللذين أظهرهما كل من شارك في جهود البحث”.

ولم يحدد بعد سبب الحادث، لكن وزير الدفاع الياباني ايتسونورى اونوديرا، قال في وقت سابق، إن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات اليابانية، أن السبب ربما يعود إلى مشكلة في المحرك.

وتأتي هذه الحادثة بعد تصادم لم يسفر عن وقوع خسائر بين مدمرة أمريكية وقارب قطر ياباني خلال تدريبات السبت الماضي.

وكانت 4 سفن أمريكية تابعة للأسطول السابع الأمريكي قد تعرضت لحوادث في المياه الآسيوية منذ يناير (كانون ثاني) الماضي، بينها حادثان أسفرا عن وقوع ضحايا.