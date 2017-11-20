 البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين القيادة تهنئ رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده الدفاع المدني يخلي 13 ممرضة نتيجة حريق في سكن مستشفى الأسياح الدكتور عبدالله الربيعة خلال لقائه رئيس مركز أوسلو : إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى اليمن من شهر أبريل 2015 إلى أكتوبر 2017م بلغت 8.27 مليار دولار تعليمات و شروط غريبة على “السعوديين” في حالة السفر إلى إندونيسيا محافظ الزلفي يُكرم الكشافة المشاركين في خدمة الحجاج المطلق : يجوز استعمال الصابون الناتج عن شحم الخنزير أو الميتة وفاة مؤلف النشيد الوطني الشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي المنيع :وصف الجمعة بالسوداء أو البيضاء لا يعتبر نوعا من باب سب الدهر المتحدث باسم البحرية الأرجنتينية : انفجار الغواصة المفقودة في قاع المحيط قبل غرقها كشافة تعليم وادي الدواسر تختتم مشاركتها في منافسات رسل السلام بالباحة أوائل الشهر القادم .. أمريكا وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات مشتركة

البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين

البحرية الأمريكية توقف البحث عن ثلاثة من أفرادها فقدوا في تحطم طائرة ببحر الفلبيين
المناطق - وكالات

ذكرت البحرية الأمريكية، أن البحث عن ثلاثة بحارة أمريكيين كانوا قد فقدوا بعد تحطم طائرتهم قبالة ساحل اليابان، قد انتهى دون جدوى اليوم الجمعة.

يذكر أن البحث عن البحارة، الذى بدأ يوم الأربعاء، بعد تحطم طائرة انطلقت من قاعدة أمريكية في اليابان وكانت ستهبط على حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس رونالد ريغان)، قد شمل حوالى ألف ميل مربع بحري.

وتم إنقاذ 8 آخرين كانوا على متن الطائرة بعد الحادث مباشرة.

وقال الاميرال مارك دالتون: “تعاطفنا وصلواتنا مع زملائنا المفقودين وعائلاتهم”.

وأضاف: “نشعر بالامتنان للاستجابة السريعة والفعالة التي أدت إلى إنقاذ 8 من زملائنا، واننا نقدر الاحتراف والتفاني اللذين أظهرهما كل من شارك في جهود البحث”.

ولم يحدد بعد سبب الحادث، لكن وزير الدفاع الياباني ايتسونورى اونوديرا، قال في وقت سابق، إن الجيش الأمريكي أبلغ السلطات اليابانية، أن السبب ربما يعود إلى مشكلة في المحرك.

وتأتي هذه الحادثة بعد تصادم لم يسفر عن وقوع خسائر بين مدمرة أمريكية وقارب قطر ياباني خلال تدريبات السبت الماضي.

وكانت 4 سفن أمريكية تابعة للأسطول السابع الأمريكي قد تعرضت لحوادث في المياه الآسيوية منذ يناير (كانون ثاني) الماضي، بينها حادثان أسفرا عن وقوع ضحايا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>