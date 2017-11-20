 هاتف “رخيص” لعشاق أبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هاتف “رخيص” لعشاق أبل

هاتف “رخيص” لعشاق أبل
المناطق - وكالات

كان السعر المرتفع لهاتف “آيفون X” وراء عزوف عدد كبير من عشاق منتجات “أبل” عن شرائه، لكن يبدو أن الشركة الأميركية بصدد تحضير هاتف جديد “رخيص” سيطرح في الأسواق العام المقبل.

وحسب تقارير صحفية، فإن “أبل” تنوي طرح الجيل الثاني من هاتفها “آيفون إس إي”، بعد الأول الذي صدر في مارس عام 2016 ولا يزال متوافرا بالأسواق.

ويتمتع “آيفون إس إي 2” بشاشة حجمها 4 بوصات وبصمة إصبع، وبشكل كلاسيكي يشبه كثيرا هاتف “آيفون 5 إس” الذي يعد أحد أنجح منتجات “أبل” منذ طرحت هاتفها الأول قبل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع “آيفون إس إي 2” في الهند، على أن يطرح في النصف الثاني من عام 2018، حسبما أشارت صحيفة “إكونوميك دايلي نيوز” الصينية.

ووفقا للتقارير، سيباع الهاتف الجديد مقابل نحو 450 دولار، أي أقل من نصف ثمن “آيفون X” الذي طرحته “أبل” في الأسواق قبل أسابيع قليلة.

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