 الاقتصاد القطري لا يصمد .. تسريح مئات الموظفين من شركات غاز حكومية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الاقتصاد القطري لا يصمد .. تسريح مئات الموظفين من شركات غاز حكومية

الاقتصاد القطري لا يصمد .. تسريح مئات الموظفين من شركات غاز حكومية
المناطق - وكالات

لا تزال تداعيات الأزمة القطرية مستمرة وبقوة على الاقتصاد القطري، وكان آخرها خفض أعداد الوظائف وتسريح موظفين عاملين في شركات للغاز.

ووفقا لمصادر نقلت عنها “رويترز”، فإن شركتي “قطر غاز” و”راس غاز” لإنتاج الغاز، بدأتا هذا الأسبوع تنفيذ تخفيضات في الوظائف بعد اندماج الشركتين، ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بقطر جراء المقاطعة.

وقال أحد المصادر، إن بعض المهندسين تم إخطارهم بالاستغناء عنهم. وذكر مصدر آخر أنه جرى الاستغناء عن 500 موظف.

وتعاني قطر من أزمات متتالية نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها، وكان آخرها دراسة الدوحة اقتراض 9 مليارات دولار من أسواق المال الدولية لسد العجز في إيرادات الخزانة العامة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات المقاطعة، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” القول، إن “قطر تدرس بيع سندات دولية بقيمة 9 مليارات دولار، بهدف سد النقص في خزانة الدولة”.

وأكدت المصادر أن “المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا”.

 

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