برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية

رعى محافظ رجال ألمع الأستاذ صالح بن سعد آل فردان بحضور مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية مساء يوم الخميس تدشين عدة مشاريع تعليمية بلغت تكلفتها الإجمالية مايزيد عن ٤٥ مليون

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بالتعاون مع مجمع البنات بالمجمعة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لسعادة مدير التعليم نوه من خلالها الى أن هذه المشروعات تعد نقلة نوعية لأبنائنا وبناتنا إلى مبانٍ تعليمية مهيئة ونتطلع في الأيام القادمة أن يكون هناك مشروعات أفضل وأجود تتواكب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030

كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً يبين مراحل المشاريع التي تم إنجازها ومدى تضافر الجهود في متابعتها لتخرج بالشكل الهندسي المميز وفي الإطار الزمني المحدد

ثم استمتع الجميع بلوحةٍ فنيةٍ بعنوان “موطني” من كلمات الشاعر حسين بن أحمد الزيداني وأداء فرقة الحريضة الشعبية

وفي الختام كرم المحافظ ومدير التعليم المشاركين من العاملين والفرق المساندة والمهندسين وكل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع التعليمية