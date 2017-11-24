 برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمسجد شمال سيناء رئيس «الشورى»: المملكة قدمت مساعدات 115 مليار دولار لـ90 دولة الرئيس العام لشؤون الحرمين يطلع على كينار الحجر الأسود مستشفى المخواه بلا مياه.. والمرضى ومرافقيهم يشتكون لصحة الباحة “الزكاة والدخل”: 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة إمام المسجد الحرام: قفوا مع إخوتكم عند الكُرَب ونزول الشدائد برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية كرّمها محمد بن زايد في حفل كبير.. المخترعة السعودية خلود العباسي تحصد جائزة الشيخة فاطمة المبارك في التميز والإبداع كأس جامعة الملك عبد العزيز من نصيب أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي حينما يكون رد الجميل .. متشرد أعطاها 20 دولارا في ساعة حاجة فأعادتها له 110 آلاف بعد “موغابي”.. “منانغاغوا” يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي حرب تشتعل بين برشلونة وريال مدريد.. والسبب “الفرعون صلاح”

برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية

برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية
المناطق - محمد الغبيشي - رجال ألمع

رعى محافظ رجال ألمع الأستاذ صالح بن سعد آل فردان بحضور مدير التعليم الأستاذ إبراهيم بن يحيى كدوان والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ أحمد بن يحيى العرفجي والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي بن محمد آل مضواح وعدد من رؤساء الإدارات الحكومية والقطاعات الأمنية مساء يوم الخميس تدشين عدة مشاريع تعليمية بلغت تكلفتها الإجمالية مايزيد عن ٤٥ مليون

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بالتعاون مع مجمع البنات بالمجمعة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لسعادة مدير التعليم نوه من خلالها الى أن هذه المشروعات تعد نقلة نوعية لأبنائنا وبناتنا إلى مبانٍ تعليمية مهيئة ونتطلع في الأيام القادمة أن يكون هناك مشروعات أفضل وأجود تتواكب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ورؤية المملكة 2030

كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً يبين مراحل المشاريع التي تم إنجازها ومدى تضافر الجهود في متابعتها لتخرج بالشكل الهندسي المميز وفي الإطار الزمني المحدد

ثم استمتع الجميع بلوحةٍ فنيةٍ بعنوان “موطني” من كلمات الشاعر حسين بن أحمد الزيداني وأداء فرقة الحريضة الشعبية

وفي الختام كرم المحافظ ومدير التعليم المشاركين من العاملين والفرق المساندة والمهندسين وكل من ساهم في إنجاح هذه المشاريع التعليمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>