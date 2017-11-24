كرّمها محمد بن زايد في حفل كبير.. المخترعة السعودية خلود العباسي تحصد جائزة الشيخة فاطمة المبارك في التميز والإبداع

فازت المخترعة السعودية خلود العباسي أمس الأول الأربعاء بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية، في حفل كبير، أُقيم برعاية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. ونالت “خلود” الجائزة عن فرع “التميز والإبداع للشباب العربي على مستوى العالم”.

وتعد خلود العباسي، البالغة من العمر 15 عامًا أصغر مخترعة سعودية، حاصلة على جوائز عالمية من مؤسسات دولية معروفة، بعد نجاحها في التوصل إلى اختراعات وأبحاث علمية مهمة، كانت محل اهتمام لجان التحكيم في المسابقات التي شاركت فيها.

وتقدم جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للشباب العربي الدولية، التي تعيش فعاليات نسختها الرابعة، نموذجًا متكاملاً، لتكريم الأفراد والمؤسسات وفرق العمل المبدعة والمتميزة في كل المجالات المرتبطة بالشباب العربي، وتؤكد من خلال ذلك دعمها المستمر للشباب العربي، من أجل تشجيع قدراته ومهاراته وإبداعاته على مستوى العالم.

وعبّرت المخترعة خلود العباسي عن سعادتها بالجائزة التي حصلت عليها، وقالت : “الجائزة توجت جهود وتعب سنين عدة بذلتها في البحث العلمي وإجراء التجارب العملية، لإثبات النظريات التي توصلت إليها”. وأضافت: “هذه ليست الجائزة الأولى التي حصلت عليها، حيث إنها حصلت على جوائز عدة في مجال الإبداع، ولكن يبقى لجائزة الشيخة فاطمة المبارك، مذاق خاص، وأهمية بالغة لدي، حيث كنت حريصة على تسجيل اسمي في لوحة الشرف الخاصة بالجائزة، لأنها تُمنح من دولة خليجية، ومن جهة تقدر أهمية الإبداع، ويرعاها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي.

وأهدت خلود الجائزة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اللذين هيآ بيئة الإبداع للشباب السعودي، من خلال الاشتراك في المسابقات التي ترفع من مستواهم العلمي، وتزيدهم إبداعًا لتحقيق رؤية 2030. وقالت: “لا أخفي سعادتي واعتزازي، وأنا أرفع راية وطني عاليًا في هذا المحفل العلمي، كما أشكر الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي وكل منسوبي الجائزة.

وتنضم جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى 15 جائزة عالمية، حصلت عليها المخترعة السعودية خلود العباسي، من خلال مشاركتها في معارض عالمية للاختراع في كوالالمبور والصين وبولندا والبرتغال وتركيا واليابان وجنوب إفريقيا وجنيف وإسبانيا وروسيا.

ولعل من أبرز الاختراعات التي نالتها خلود العباسي، جائزة من معرض الاختراعات في جنيف، عن براءة اختراع وسيلة نقل طائرة، تساعد في كشف الألغام وتنتج أوكسجين تستخدم للحج ولكل مخترع سر للتشغيل، كما نجحت خلود في اختراع “الأسكوتر الذكي خادم البيئة”. وسبق أن نالت درع المنظمة العالمية للحماية الفكرية كأفضل مخترعة لعام 2016، وعضوية المجلس التعليمي، فضلاً عن عشرات دروع والشهادات التقديرية للامتياز العلمي من جهات التعليم المدرسة وإدارة التعليم والوزارة للتميز العلمي ومؤسسة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ودرع أفضل قصة نجاح من ملتقى سعوديات قدها، الذي ضم سيدات أعمال ومتخصصات في الإبداع ونقل التقنية.

ومن جانب آخر، هنأ سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد الهاجري المخترعة خلود العباسي على إنجازها، وقال إن التكريم جاء من أجل ترسيخ قيم العمل التطوعي والعام، والعمل المشترك وإبراز جهودهم المتميزة ليكونوا نموذجًا يحتذيه الشباب والشابات ، مشيراً إلى أن شباب الوطن مبدع بإنجازاته في المحافل الدولية .