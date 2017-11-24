كأس جامعة الملك عبد العزيز من نصيب أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي

ضمن نشاطات نادي الفروسية بمحافظة جدة و على مضمار السباق والفروسية على طريق عسفان أقام النادي حفل سباق الخيل على كأس ودروع جامعة الملك عبد العزيز وذلك بحضور الدكتور شادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الرياضية.

ورئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأعضاء اللجنة التنفيذية وسعادة اللواء محمد بن داخل الجهني وأعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة وتكون الحفل من خمسة أشواط كانت نتائجة على النحو التالي:

الشوط الأول للخيل العربي إنتاج ربحت من 0-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1400م جائزة الميدان التقديرية

وفاز بهذا الشوط : الجواد رفيع الخالدية للمالك عاصم بن بادي الردادي الحربي وقام بتسليم تقديرية الميدان سعادة اللواء محمد بن داخل الجهني وتسلمها المالك عاصم الردادي .

الشوط الثاني : لخيل الإنتاج لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على درع جامعة الملك عبد العزيز

وفاز بهذا الشوط : الجواد نايش لابناء خالد بن عبد الله المخلفي وقام بتسليم الدرع الدكتور شادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للانشطة الرياضية وتسلم الدرع المدرب حسين المخلفي .

الشوط الثالث : لخيل الإنتاج مفتوح عمر سنتين فقط مواليد 2015م المسافة 1200م على درع جامعة الملك عبد العزيز

وفاز بهذا الشوط : الجواد اسد الديوان للمالك عمر بن عبد العزيز بن ناصر وقام بتسليم الدرع الدكتور شادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للانشطة الرياضية للمالك عمر عبد العزيز بن ناصر

الشوط الرابع : للخيل العربي لم تربح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م على درع جامعة الملك عبد العزيز

وفاز بهذا الشوط : الجواد ديسق الخالدية للمالك خالد بن عبد الله المخلفي وقام بتسليم الدرع الدكتورشادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للانشطة الرياضية وتسلم الدرع المدرب حسين المخلفي .

الشوط الخامس : للخيل المستوردة مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م على كأس جامعة الملك عبد العزيز

وفاز بهذا الشوط الجواد مستروك اندرول لابناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي حيث قام سعادة الدكتور شادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للانشطة الرياضية بتسليم كأس جامعة الملك عبد العزيز للشريف هزاع بن شاكر العبدلي وابنائه

كما قام سعادة الشريف هزاع بن شاكر العبدلي رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي بتقديم درعاً تذكارياً لجامعة الملك العزيز وتسلم الدرع الدكتور شادي زكائي وكيل عمادة شؤون الطلاب للانشطة الرياضية بتسليم لراعي الحفل بمناسبة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

وقد حضر الحفل أعضاء النادي وملاك الخيل و جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الفروسية .