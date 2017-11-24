 “الزكاة والدخل”: 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الزكاة والدخل”: 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة إمام المسجد الحرام: قفوا مع إخوتكم عند الكُرَب ونزول الشدائد برعاية المحافظ “تعليم ألمع” يدشن مشاريع مليونية كرّمها محمد بن زايد في حفل كبير.. المخترعة السعودية خلود العباسي تحصد جائزة الشيخة فاطمة المبارك في التميز والإبداع كأس جامعة الملك عبد العزيز من نصيب أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي حينما يكون رد الجميل .. متشرد أعطاها 20 دولارا في ساعة حاجة فأعادتها له 110 آلاف بعد “موغابي”.. “منانغاغوا” يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لزيمبابوي حرب تشتعل بين برشلونة وريال مدريد.. والسبب “الفرعون صلاح” مجلس علماء باكستان: إيران وميليشياتها تزعزع أمن المنطقة.. ونؤيد السعودية بالوقوف في وجهها قرقاش: السعودية تتهيأ للمستقبل وستنتصر في سعيها الاقتصاد القطري لا يصمد .. تسريح مئات الموظفين من شركات غاز حكومية هاتف “رخيص” لعشاق أبل

“الزكاة والدخل”: 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل”: 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن 40% من منشآت القطاع الخاص المستهدفة والتي تتخطى إيراداتها مليون ريال سنوياً لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الهيئة أن باب التسجيل في الموقع الإلكتروني للضريبة لا يزال مفتوحاً حتى نهاية الفترة المحددة والتي تنتهي في 20 ديسمبر 2017
.
وقال مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والدخل، حمود الحربي، إن 60% من المنشآت سجلت في الموقع، مبيناً أن الهيئة مطلعة على بيانات المنشآت التي لم تُسجل في الموقع حتى الآن ولديها مصادرها التي تستقي منها المعلومات والبيانات عن تلك المنشآت.

وأضاف أن الهيئة قامت بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك وغيرها من الوزارات ذات العلاقة، تمهيداً لتطبيق الضريبة اعتباراً من يناير المقبل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>