 مستشفى المخواه بلا مياه.. والمرضى ومرافقيهم يشتكون لصحة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى المخواه بلا مياه.. والمرضى ومرافقيهم يشتكون لصحة الباحة

مستشفى المخواه بلا مياه.. والمرضى ومرافقيهم يشتكون لصحة الباحة
المناطق_الباحة

تسبب انقطاع الماء في مستشفى المخواة بالباحة صباح الْيَوْمَ إلى حالة من الفوضى والتضجر الشديد لدى المرضى المنومين والمرافقين لهم.
واشتكى عدد من المنومين بالمستشفى لصحيفة “المناطق” من انقطاع المياة منذ الساعة العاشرة صباحاً حتى نشر هذه المادة؛ مطالبين إدارة المستشفى وصحة الباحة سرعة تأمين المياة وتعبئة خزانات المستشفى حيث لايستطعون الوضوء أو الدخول إلى دورات المياه بدون وجود الماء واستغربوا أن ينقطع الماء في مثل هذه المرافق التي لا يستغني فيها المريض والطبيب عن الماء.

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