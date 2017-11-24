 الأمم المتحدة: التحالف سينقل عمال إغاثة لصنعاء غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: التحالف سينقل عمال إغاثة لصنعاء غداً

الأمم المتحدة: التحالف سينقل عمال إغاثة لصنعاء غداً
People carry food aid they received from a local charity in Sanaa, Yemen, June 5, 2016. To match Insight YEMEN-SECURITY/CENBANK REUTERS/Khaled Abdullah - RTSGUFS
المناطق_وكالات

قالت الأمم المتحدة إنها حصلت على إذن من التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، لنقل عمال إغاثة جواً من العاصمة الأردنية عمّان إلى العاصمة اليمنية صنعاء غداً السبت.

وقال ينس لاريكه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “لم نتلق رداً من التحالف بشأن السماح برسو سفن مساعدات محملة بقمح وإمدادات لعلاج الكوليرا في اليمن”.

وكان وزير الإدارة المحلية اليمنية عبدالرقيب فتح، دعا المنظمات الأممية إلى إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية عبر الموانئ والمطارات في المحافظات، إضافة إلى مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يسهم في الوصول السريع إلى المحتاجين في كافة أنحاء اليمن.

وطالب فتح كافة المنظمات الإغاثية بالالتزام بتطبيق لامركزية العمل الإغاثي بما يحقق الوصول الأمثل إلى المحتاجين.

وأكد أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق مع كافة المانحين لإيصال المساعدات إلى كافة المحافظات اليمنية، وترحب بكافة الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

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