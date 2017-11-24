نادي الجوف يشارك في دورة ألعاب البارا السعودية الأولى بالرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ؛ يشارك نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي تقام منافساتها في العاصمة السعودية الرياض ؛ خلال الفترة من الخامس و حتى التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ، حيث يشارك النادي بمجموعة من اللاعبين يمثلونه في الاعاقات الحركية و الذهنية و الشلل الدماغي وسط مشاركة 300 لاعب يمثلون مختلف مناطق المملكة .

هذا و ذكر رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح بأن مشاركة النادي تأتي تنفيذًا لبرامج و أنشطة اللجنة البارالمبية السعودية ، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة لاعبي الفريق على المنافسة و تحقيق النتائج الإيجابية خلال هذه المنافسات .

و قدم المريح شكره و تقديره لسعادة الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان على دعوته الشخصية لرؤساء مجالس إدارة أندية ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور فعليات الدورة ، و الشكر موصول لكافة اللجان العاملة في هذا الكرنفال ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يحقق النجاح لهذه الدورة و التوفيق لجميع الأندية و اللاعبين .