 نادي الجوف يشارك في دورة ألعاب البارا السعودية الأولى بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نادي الجوف يشارك في دورة ألعاب البارا السعودية الأولى بالرياض

نادي الجوف يشارك في دورة ألعاب البارا السعودية الأولى بالرياض
المناطق_الجوف
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ؛ يشارك نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة في فعاليات دورة ألعاب البارا السعودية الأولى و التي تقام منافساتها في العاصمة السعودية الرياض ؛ خلال الفترة من الخامس و حتى التاسع من شهر ربيع الأول لعام 1439هـ في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي ، حيث يشارك النادي بمجموعة من اللاعبين يمثلونه في الاعاقات الحركية و الذهنية و الشلل الدماغي وسط مشاركة 300 لاعب يمثلون مختلف مناطق المملكة .
هذا و ذكر رئيس نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح بأن مشاركة النادي تأتي تنفيذًا لبرامج و أنشطة اللجنة البارالمبية السعودية ، مؤكدًا في الوقت ذاته قدرة لاعبي الفريق على المنافسة و تحقيق النتائج الإيجابية خلال هذه المنافسات .
و قدم المريح شكره و تقديره لسعادة الرئيس التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية المهندس عبد الرحمن بن خالد العثمان على دعوته الشخصية لرؤساء مجالس إدارة أندية ذوي الاحتياجات الخاصة لحضور فعليات الدورة ، و الشكر موصول لكافة اللجان العاملة في هذا الكرنفال ، داعيًا الله سبحانه و تعالى أن يحقق النجاح لهذه الدورة و التوفيق لجميع الأندية و اللاعبين .

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