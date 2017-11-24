جامعة الجوف تختتم النسخة الثالثة من معرض الكتاب بالمنطقة بنجاح

اختتمت مساء اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض الكتاب بالجامعة، الذي نظمته جامعة الجوف على مدار عشرة أيام في اللقائط غرب سكاكا، حيث شاركت فيه ما يقرب من ٧٠ جهة ومؤسسة، تختص بالنشر والطباعة في مختلف المجالات.

وانطلق المعرض برعاية من صاحب السمو الملكي الامير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، حيث افتتحه معالي مدير الجامعة أ.د / إسماعيل بن محمد البشري، الذي رفع شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، على رعايتهما ودعمهما لكل ما من شأنه الرقي بالمجتمع في المجال التعليمي والمعرفي والاقتصادي وعلى كافة الصعد، ولسمو أمير المنطقة على دعمه للجامعة وبرامجها المختلفة، كما أعرب عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الجامعة للمساهمة في نمو المجتمع، لافتاً إلى العام الجاري والاعوام القادمة، ستشهد المزيد من الفعاليات و المناشط المتنوعة، التي ترتقي لمستوى تطلعات ولاة الأمر وأهل الجوف.

وشهدت أيام المعرض فعاليات مصاحبة عدة، كالمحاضرات المتنوعة المجالات، التي استُقطب لها عددٌ من المتخصصين في المجالات التدريبية والتوعوية، وفعاليات تعلُّمية خاصة بالطفل، وأخرى موجهة لمختلف شرائح المجتمع، فيما عرف المعرض إقبالاً واسعاً من طلبة الجامعة ومنسوبيها وأفراد المجتمع المحلي، الذي واكب المعرض في نسختيه الاولى والثانية.

وكان المعرض قد عَرف الإقبال الأوسع من طالبات الجامعة، نظراً لانعقاده في الصالة المستحدثة بجانب مجمع كليات البنات غرب سكاكا، حيث خُصصت أيام محددة لطالبات الجامعة ومنسوباتها، وكذلك الزيارات الفردية للطالبات عقب انتهاء المواقيت المحددة الاخرى، ما ساهم بتشكيل الطالبات أوسع جمهور يرتاد المعرض.

وشهد المعرض عدد من الجهات الحكومية، كوزارة الداخلية، وجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية وجامعة حائل وجامعة جازان، ومكتبة الملك فهد الوطنية ودارة الملك عبدالعزيز

وقد زار المعرض عدد من قيادات الأجهزة الحكومية بالمنطقة كمدير التعليم ومساعديه، ورئيس هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وعدد من مدراء المنطقة الذين أبدوا إعجابهم بالمعرض ودور النشر وتنظيم المعرض، وقد شارك في المعرض عدد من الأندية الطلابية ونادي القراءة الذي كان له دور كبير في نجاح الفعاليات .