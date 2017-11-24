 هيئة السوق المالية تخفف قيود استثمار الأجانب بالسعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة السوق المالية تخفف قيود استثمار الأجانب بالسعودية جامعة الجوف تختتم النسخة الثالثة من معرض الكتاب بالمنطقة بنجاح نادي الجوف يشارك في دورة ألعاب البارا السعودية الأولى بالرياض الأمم المتحدة: التحالف سينقل عمال إغاثة لصنعاء غداً الخدمة المدنية تدعو 80 متقدماً ومتقدمةً على الوظائف الصحية 6 مجالات محور المبادرات التكاملية لـ”ملتقى مكة الثقافي تمديد فعاليات “جنادرية32” شهراً كاملاً بدلاً من أسبوعين مفتي جبل لبنان: محاولة التطاول على المملكة يمس بمشاعر ملايين المسلمين أبناء تراحم حائل يشاركون في فعاليات اليوم العالمي للطفل قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة بمسجد شمال سيناء رئيس «الشورى»: المملكة قدمت مساعدات 115 مليار دولار لـ90 دولة الرئيس العام لشؤون الحرمين يطلع على كينار الحجر الأسود

هيئة السوق المالية تخفف قيود استثمار الأجانب بالسعودية

هيئة السوق المالية تخفف قيود استثمار الأجانب بالسعودية
المناطق_وكالات

قالت هيئة السوق المالية السعودية إن المملكة ستيسر الإجراءت المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم مع سعي الرياض لجذب
مزيد من الأموال إلى السوق قبيل إدراج أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة.

وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة في عام 2015 وخفضت الحد الأدنى للإجرءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضي. ودعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتبارا من اليوم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة.

ويتضمن مشروع تحديث القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية، طالبة التأهيل ليكون 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) أو أكثر بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر.

وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>