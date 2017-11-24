إمام المسجد النبوي: اشتداد الفتن مدعاة لكثرة الاستغفار

دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. علي بن عبدالرحمن الحذيفي إلى كثرة الاستغفار ولاسيما في هذا الزمان، الذي كثرت فيه الذنوب والفتن، ليوفقه الله في حياته وبعد مماته، ويصلح شأنه.

وقال في خطبة الجمعة: إن الله جل وعلا كثّر أبواب الخير وطرق الأعمال الصالحات تفضلاً ورحمة وجوداً وكرماً من رب العزة والجلال ليدخل المسلم أي باب من الخيرات ويسلك أي طريق من طرق الطاعات ليصلح الله دنياه ويرفعه درجات في أخراه.

وذكر إمام الحرم أن من طرق الصالحات والطاعات ومن الأسباب لمحو السيئات الاستغفار، فالاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ويُشرع أن يطلب العبد المغفرة للذنب المعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عبدًا أذنبَ ذنبًا، فقال: يا ربّ! إني عملتُ ذنبًا فاغفِر لي، فقال الله: علِم عبدي أن له ربًّا يغفرُ الذنب، ويأخذُ به، قد غفرت لعبدي)، كما يُشرع أن يطلب العبد المغفرة مطلقًا، فيقول: رب اغفر لي وارحمني.

وأوضح الحذيفي أن دعاء العبد ربه بمغفرة الذنوب دعاء إخلاصٍ وإلحاح وسؤال تضرع وتذلل يتضمن التوبةَ من الذنوب، وسؤال التوبة والتوفيق لها يتضمن الاستغفار، فكل من الاستغفار والتوبة إذا ذكر كل منهما بمفرده تضمن الآخر، وإذا اجتمعا في النصوص كان معنى الاستغفار طلب محو الذنب وإزالة أثره، ووقاية شر ما مضى من الذنب وستره، والتوبة الرجوع إلى الله بترك الذنوب ووِقاية ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله والعزم على ألا يفعله.