مجلس علماء باكستان: مليشيات إيران الإرهابية خطر على العالم الإسلامي

حذر رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ د. طاهر محمود الأشرفي الدول الإسلامية والمجتمع الدولي من استمرار إيران ومليشياتها الإرهابية حزب الله والحوثيين وداعش في تنفيذ مخطط زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك في قرارات تبناها المجلس في مؤتمر عقده في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب تحت عنوان (حل مشاكل العالم الإسلامي في ضوء سيرة خاتم الأنبياء)، والذي شارك فيه عدد من كبار العلماء والمفكرين والشخصيات السياسية من جميع أنحاء باكستان، لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول العربية والإسلامية من منظور المؤامرات التي تديرها إيران بدعم وإدارة المليشيات الإرهابية في دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا والدول الأخرى.

وطالب د. الأشرفي والمشاركين في المؤتمر المجتمع الدولي بتدارك الخطر الإيراني، والتعامل معه بحذر ودقة لإنقاذ العالم الإسلامي من التشتت والضياع.

وأكد تأييد علماء باكستان لدعوة المملكة بالوقوف في وجه إيران ومنعها من التدخل في شؤون دول المنطقة، حاثاً الدول الإسلامية على ممارسة الضغط على إيران لمنعها من دعم الإرهاب من خلال أدواتها التخريبية في عدد من الدول العربية.

وأشار د. الأشرفي إلى الثمن الذي يدفعه الشعب اليمني والشعوب الإسلامية المتضررة من التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الأخرى بما فيها اليمن وسورية والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان والدول الأخرى بالتدقيق في مخططات حزب الله في لبنان ومليشيات الحوثي في اليمن التي تديرها إيران مباشرة.

ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد مؤخراً في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وما تضمنه من موقف حازم تجاه تدخلات إيران السلبية واستمرارها في دعم المليشيات المتمردة المسلحة في لبنان والبحرين واليمن وغيرها.