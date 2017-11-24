ضبط 1091 مخالفاً في الرياض و814 في بقية المحافظات

أوضح العقيد فواز الميمان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لجهود الأجهزة المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، فقد تمكنت بتوفيق من الله خلال (24) ساعة الماضية بالتعاون مع قوات الطوارئ الخاصة، ومشاركة عدد من المنظمات الحقوقية والعدلية من ضبط (1091) مخالفاً من عدة جنسيات بمدينة الرياض شملت أحياء الغرابي والعمل، وكذلك ضبط (814) مخالفاً في بقية المحافظات بمشاركة كافة شعب إدارة دوريات أمن المحافظات بإجمالي (1905) مخالفاً.

وأثمرت الجهود الميدانية المشتركة عن تسجيل (123) مخالفة وإغلاق (24) منشأة مخالفة لأنظمة وزارة العمل ومصادرة (182) عبوة مبيد محظورة، و(54) عبوة مبيد منتهية الصلاحية، و(121) عبوة مبيد مغشوشة -مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة-، وكذلك مصادرة (48) طن من الحطب المحلي المحظور بيعه -مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة-، وتسجيل (10) مخالفات لعيادات بيطرية -مخالفة لأنظمة وزارة الزراعة-، إضافةً إلى مصادرة (35000) ملصق وأغلفة عطور تستخدم لغرض الغش التجاري -مخالفة لأنظمة وزارة التجارة-، ومصادرة (490) بطاريات مركبات مغشوشة -مخالفة لأنظمة وزارة التجارة-، ومصادرة (670) عبوة هواتف محمولة مقلدة -مخالفة لأنظمة وزارة التجارة-، إلى جانب مصادرة (390) توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات -مخالفة لأنظمة وزارة التجارة-، وضبط (10) أشخاص متستر عليهم يعملون لحسابهم الخاص -مخالفة لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار-.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المشاركة من ضبط مركبة مسروقة، وضبط أربعة متهمين في سرقة أجهزة الكترونية، وضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ (80) ألف ريال، وبسماع أقولهم أقروا بسرقة مبلغ (150) ألف ريال وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى أحد أقسام الشرط في العاصمة، وتم التحفظ عليهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

كذلك تم ضبط (185) حالة تسول، وضبط (10) حراس أمن غير سعوديين، وتسجيل (5258) مخالفة مرورية، وحجز (37) دراجة نارية، وحجز (32) مركبة مخالفة لأنظمة المرور، وضبط خمسة مكاتب خدمات مخالفة.

وقد جرى تسليم جميع المخالفين لقوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص، الجدير بالذكر أن الحملة مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.