الضمان الصحي يستطلع آراء المؤمن لهم لتطوير منافع التأمين

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين أن الأمانة العامة تقوم بشكل دوري بما لا يقل عن ثلاث سنوات بتطوير وتحديث اللائحة التنفيذية، وكذلك الوثيقة الموحدة لرفع مستوى خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن المجلس قام مع شركائه بدراسة مستفيضة لكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت للأمانة العامة عن الوثيقة الحالية من كافة المعنيين وكذلك المختصين عبر إستبيان يشارك فيه الجميع.

وأوضح الحسين أن الاستبيان طرح عدة منافع إضافية مثل التحصينات لفيروس الالتهاب التنفسي المخلوي (RSV) للأطفال، تغطية برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعية، برنامج تشوهات القلب الخلقية الحرجة لجميع المواليد، زيادة الحد الأقصى لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد لتصبح بحد أقصى 50 ألف ريال، وكذلك تغطية عمليات جراحة معالجة السمنه المفرطة في حال تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI) وبحد أقصى لتغطية العملية (20) ألف ريال.

ويمثل طرح الإضافات في الاستبيان لمعرفة الرأي حول فائدة وإيجابيات إدراج هذه المنافع الجديدة المقترحة لتكون في حال إقرارها ضمن تغطيات وثيقة الضمان الصحي التعاوني، وحث الحسين المهتمين على تعبئة الإستبيان لما سيوفره من معلومات تمكن من قياس اتجاهات الرأي العام حول هذه المنافع المقترحة وعلى الأخص أطراف العلاقة التأمينية بإعتبارهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي.

لافتاً إلى أنّ وثيقة التأمين الصحي المعتمدة والمعمول بها حالياً تغطي كافة مصاريف الكشف الطبي والأدوية والمحاليل والأشعة إضافة لنفقات عمليات التنويم بالمستشفى وأنّ حد التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وفق ما تضمنه جدول المنافع بوثيقة التأمين الصحي مؤكداً أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

وأهاب الحسين بجميع المؤمن لهم إلى ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الإطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والإستفادة من قنوات الإتصال للرد على كافة التساؤلات و تلقي الملاحظات و المقترحات واستقبال الشكاوي.