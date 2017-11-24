فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته

إيماناً بأهمية المسئولية الاجتماعية والدور المأمول من الاندية الرياضية أعلنت إدارة نادي العروبة إنشاء فريق “العروبة” التطوعي والذي يندرج تحت العلاقات العامة للنادي بالمجتمع والخدمة الإجتماعية له .

حيث عينت إدارة النادي عضو العلاقات العامة الاستاذ ماجد السلماني رئيساً للفريق الذي سيعلن عن مجلسه في الأيام القادمة .

من جهته أوضح الاستاذ / ماجد السلماني ان باب الانضمام الى الفريق مفتوحا مرحبا بالجميع لخدمة المجتمع عبر فريق العروبة التطوعي .

وأضاف الى انهم امام تحديات كثيرة في المنطقة وأن الفريق سيسعى لعمل شراكات وتوامه مع المجالس والفرق المماثلة في المنطقة وخارجها مع كافة شرائح المجتمع .

مبينً انه تم تخصيص رقم الجوال

055 753 5725

للتواصل من أجل الانضمام لفريق “العروبة” التطوعي .