 فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلال وأوراوا.. موقعة “سايتاما” المرتقبة منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء بالصور…تشييع جثمان الشاعر إبراهيم خفاجي إلى مقبرة المعلاة بعد الصلاة عليه في الحرم الشريف روعة وجمال أودية المدينة تجذب الزوار والمتنزهين منذ عهد النبوة فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته مفتي عكار يؤكد دور المملكة الريادي تجاه لبنان ضبط 1091 مخالفاً في الرياض و814 في بقية المحافظات الضمان الصحي يستطلع آراء المؤمن لهم لتطوير منافع التأمين مجلس علماء باكستان: مليشيات إيران الإرهابية خطر على العالم الإسلامي إمام المسجد النبوي: اشتداد الفتن مدعاة لكثرة الاستغفار إعادة الروهينغا.. مذبحة تنتظر 620 ألف مسلم هيئة السوق المالية تخفف قيود استثمار الأجانب بالسعودية

فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته

فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته
المناطق_الجوف
إيماناً بأهمية المسئولية الاجتماعية والدور المأمول من الاندية الرياضية أعلنت إدارة نادي العروبة  إنشاء فريق “العروبة” التطوعي والذي يندرج تحت العلاقات العامة للنادي بالمجتمع والخدمة الإجتماعية له .
حيث عينت إدارة النادي عضو العلاقات العامة الاستاذ ماجد السلماني رئيساً للفريق الذي سيعلن عن مجلسه في الأيام القادمة .
من جهته أوضح الاستاذ / ماجد السلماني ان باب الانضمام الى الفريق مفتوحا مرحبا بالجميع لخدمة المجتمع عبر فريق العروبة التطوعي .
وأضاف الى انهم امام تحديات كثيرة في المنطقة وأن الفريق سيسعى لعمل شراكات وتوامه مع المجالس والفرق المماثلة في المنطقة وخارجها مع كافة شرائح المجتمع .
مبينً انه تم تخصيص رقم الجوال
055 753 5725
للتواصل من أجل الانضمام لفريق “العروبة” التطوعي .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>