مفتي عكار يؤكد دور المملكة الريادي تجاه لبنان

أكد مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا الدور الريادي للمملكة العربية السعودية تجاه لبنان.

وعد زكريا في تصريح له اليوم، أن الأسلوب الإعلامي الممنهج مرفوض وهو ظاهرة دخيلة وغريبة على مجتمعاتنا العربية تحركها أطراف خارجية معروفة لها أطماع توسعية استعمارية في البلاد العربية.

وقال:” على الدولة اللبنانية واجب الوفاء بالجميل وحفظ المعروف لأهله، وعدم السماح لهذه الأصوات المنكرة بإفساد العلاقة بين دولتين عربيتين شقيقتين”.

وأضاف: “نقول للغيورين على سيادة ولبنان واستقلاله : كيف رضيتم أن تهيمن دولة غير عربية على لبنان وتخطفه من محيطه وتحوله إلى منصة للتخطيط والتآمر على أشقائه وجيرانه تحت عناوين وشعارات صارت معروفة مكشوفة للجميع، وتنطلق صواريخه باتجاه الدول العربية والإسلامية بل وباتجاه مكة المكرمة ولا تتحرك باتجاه تحرير المسجد الأقصى المبارك”.

وأكد الشيخ زكريا متانة العلاقة بين المملكة ولبنان، فهي ليست مجرد علاقة دولة بدولة ولا علاقة مجاملات رسمية، إنما تخطت ذلك لتكون علاقة أخوة وتلاحم، مثمناً مساندة ودعم المملكة للبنان في كل المراحل العصيبة التي مر بها، ماديا ومعنويا وسياسيا واقتصاديا.