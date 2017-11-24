 بالصور…تشييع جثمان الشاعر إبراهيم خفاجي إلى مقبرة المعلاة بعد الصلاة عليه في الحرم الشريف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا هجوم “الروضة” بالعريش الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا شمال سيناء الهلال وأوراوا.. موقعة “سايتاما” المرتقبة منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء بالصور…تشييع جثمان الشاعر إبراهيم خفاجي إلى مقبرة المعلاة بعد الصلاة عليه في الحرم الشريف روعة وجمال أودية المدينة تجذب الزوار والمتنزهين منذ عهد النبوة فريق “العروبة” التطوعي يفتح باب التسجيل للإنضمام لعضويته مفتي عكار يؤكد دور المملكة الريادي تجاه لبنان ضبط 1091 مخالفاً في الرياض و814 في بقية المحافظات الضمان الصحي يستطلع آراء المؤمن لهم لتطوير منافع التأمين مجلس علماء باكستان: مليشيات إيران الإرهابية خطر على العالم الإسلامي إمام المسجد النبوي: اشتداد الفتن مدعاة لكثرة الاستغفار

بالصور…تشييع جثمان الشاعر إبراهيم خفاجي إلى مقبرة المعلاة بعد الصلاة عليه في الحرم الشريف

بالصور…تشييع جثمان الشاعر إبراهيم خفاجي إلى مقبرة المعلاة بعد الصلاة عليه في الحرم الشريف
المناطق_مكة

شيّعَ جمعٌ غفيرٌ من المواطنين، الشاعر مؤلف النشيد الوطني إبراهيم خفاجي؛ إلى مقبرة المعلاة، إثر أداء الصلاة عليه، بعد صلاة الجمعة، بالمسجد الحرام.

شارك عددٌ من الفنانين ووجهاء وأعيان مكة المكرّمة، في تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، وتقديم واجب العزاء لأبنائه خاصة؛ الدكتور عامر، وثامر، وشاكر، ومحمد، ووجيه، ولذويه عامةً.

ومن المقرر أن يُقام العزاء على الراحل، ابتداءً من يوم غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، للرجال، في دار شقيقه بحي العوالي “شارع إبراهيم الجفالي” بمكة المكرّمة، بينما سيكون عزاء النساء في منزل الراحل بحي العزيزية بمكة المكرّمة.

يُشار إلى أن الراحل إبراهيم خفاجي؛ وافته المنية، صباح اليوم الجمعة، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرّمة، عن عمر يناهز 90 عاماً، وكان أول مَن كتب النشيد الوطني المعروف، واستغرقت كتابته أكثر من ستة أشهر، بعد أن كان السلام الملكي السعودي عبارة عن موسيقى فقط، وبدأ بثّ النشيد الوطني الحالي رسمياً في أثناء افتتاح واختتام البث التلفزيوني والإذاعي عام 1404 للهجرة.

تتقدّم “سبق”، لذوي الشاعر الغنائي إبراهيم خفاجي؛ بأحرّ التعازي والمواساة، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

شاهد .. تشييع جثمان

شاهد .. تشييع جثمان

شاهد .. تشييع جثمان

شاهد .. تشييع جثمان

شاهد .. تشييع جثمان

شاهد .. تشييع جثمان

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>