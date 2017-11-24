 الهلال وأوراوا.. موقعة “سايتاما” المرتقبة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهلال وأوراوا.. موقعة “سايتاما” المرتقبة

الهلال وأوراوا.. موقعة “سايتاما” المرتقبة
المناطق_الرياض

تتجه الأنظار صوب ستاد سايتاما 2002 غدا السبت والذي سيحتضن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بين أوراوا ريد مايوندز الياباني وضيفه الهلال السعودي.

وكان الهلال قد فرط في تحقيق فوز بمتناول يده في مواجهة الذهاب التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يوم السبت الماضي، واكتفى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفاجأ فريق أوراوا مضيفه الهلال بمواجهة الذهاب بتسجيل هدف مبكر بعد مرور 7 دقائق عن طريق مهاجمه البرازيلي رافائيل سيلفا، قبل أن يعدل السوري عمر خربين الكفة لفريقه بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 37.

ويدخل الهلال المواجهة بظروف صعبة للغاية كونه يدخل المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، في حين أن التعادل السلبي سيمنح أوراوا اللقب.

وتلقى الأرجنتيني رامون دياز ضربةً موجعة عقب تأكد غياب نجم فريقه البرازيلي كارلوس أدواردو لقطع في الرباط الصليبي بعد خروجه متأثراً بالإصابة في مباراة الذهاب بعد مرور 19 دقيقة.

ويعول دياز كثيراً على لاعبه نواف العابد الذي سيحل مكان ادواردو في اللقاء، بالإضافة إلى مهاجمه السوري عمر خربين الذي يأمل في تعويض الفرص المحققة التي أهدرها في مواجهة الذهاب.

ومن المتوقع بأن يعتمد دياز على الثلاثي الهجومي عمر خربين ونواف العابد وسالم الدوسري لاختراق الدفاعات اليابانية مع تأمين خطوطه الخلفية بتواجد الثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف والأوروغوياني نيكولاس ميليسي.

وفي المقابل تنفس تاكا فومي هوري مدرب أوراوا الصعداء عقب تأكد مشاركة نجم فريقه البرازيلي رافائيل سيلفا صاحب هدف الفريق في مواجهة الذهاب بعد خروجه مصاباً في الشوط الثاني من مواجهة الذهاب إلا أن الجهاز الطبي منحه الضوء الأخضر للمشاركة.

ومن المتوقع أن يبادر فريق أوراوا بالهجوم من بداية المباراة وهي الطريقة المفضلة للفريق في المواجهات التي تكون على أرضه في دوري أبطال آسيا لاسيما أنه خاض 6 مواجهات على أرضه في هذه النسخة وتمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات.

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