 محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمتوسطة النصباء بمحافظة المندق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمتوسطة النصباء بمحافظة المندق

محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمتوسطة النصباء بمحافظة المندق
المناطق_الباحة
أقامت هيئة الهلال الاحمر السعودي بالباحة محاضرة توعوية في الإسعافات الأولية بمتوسطة النصباء بمحافظة المندق بمنطقة الباحة
واوضح مدير العلاقات العامه والاعلام بالهلال الاحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني بان المحاضرة تضمنت  عدة مواضيع منها كيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة وبعض المهارات الإسعافية في حالات النزيف والكسور ، وكذلك نبذة تعريفية عن مبدأ التطوع في الهيئة وعن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية .
مشيرا بانه ألقى المحاضرة مدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة المدرب عبدالخالق بن أحمد الزهراني.

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم منسوبي هيئة الهلال الأحمر من قبل مدير متوسطه النصباء بالمندق الاستاذ محمد بن داحة وشكر منسوبي الهيئة على جهودهم المبذولة في العمل الميداني والتدريبي والاعلامي.

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