 جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب 15 ألف زجاجة خمر مخبأة بإرسالية مياه ورد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب 15 ألف زجاجة خمر مخبأة بإرسالية مياه ورد

جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب 15 ألف زجاجة خمر مخبأة بإرسالية مياه ورد
المناطق - الرياض

أحبط رجال الجمارك السعودية بمنفذ البطحاء محاولة لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (15,168) خمسة عشر ألف ومائة وثمانية وستون زجاجة، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “مياه ورد” كانت قادمة للمملكة عبر المنفذ.
وفي تفصيل لذلك قال مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي أنه وردت للجمرك إرسالية “مياه ورد” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على (15,168) زجاجة، كانت مُخبأة أسفل الطبليات الخاصة بمياه الورد ووضع كراتين المياه عليها لغرض التمويه، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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