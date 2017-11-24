 خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس مصر في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس مصر في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس مصر في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهداف مسجداً في شمال سيناء .

وقال الملك المفدى ” تلقينا ببالغ الألم والحزن نبأ العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الآثم ، ونشارك فخامتكم والشعب المصري الشقيق ألم هذا المصاب ، معربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، وباسمنا عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه ، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية مصر العربية في وجه كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ”

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في ضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء .

وقال سمو ولي العهد” تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين في بيت من بيوت الله ، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة ، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، إنه سميع مجيب “.

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