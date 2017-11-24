مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي المستهدف للأبرياء في مسجد بمدينة العريش المصرية

دان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر2017م، والذي استهدف أحد المساجد في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية وأدى الى استشهاد وجرح مئات المصلين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة ارهابية شنيعة تتنافى مع مبادئ الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية.

وشدّد الأمين العام على أن استهداف المصلين الآمنين في دور العبادة جريمة إرهابية بشعة لا ينبغي السكوت عليها ، مؤكداً قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على كشف ملابسات هذه الجريمة الارهابية والقبض على الجناة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيا المجتمع الدولي الى إدانة مثل هذه الجرائم الارهابية البشعة، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق ، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.