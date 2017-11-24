 رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعريش ويدعو لتكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعريش ويدعو لتكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي بالعريش ويدعو لتكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب
المناطق - واس

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مسجد حي الروضة بالعريش شمال سيناء، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقال الدكتور السلمي في بيان له ، اليوم، إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية، وسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين والآمنين، تُعد جريمةً بشعةً تنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية.
وأكد السلمي ، وقوف البرلمان العربي مع رئيس وحكومة وشعب مصر في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف، مشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية الجبانة لن تثني مصر عن مواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب، معبراً عن تقدير البرلمان العربي الكامل للجهود التي تبذلها القوات المسلَّحة المصرية لمواجهة الإرهاب.
وأعلن رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان وتضامنه الكامل مع دولة مصر في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية، مؤكداً على ضرورة تكاتف جهود دول العالم في مواجهة الإرهاب، بما يسهم في وضع حد للدول الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة.

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