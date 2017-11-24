فيسبوك تستنسخ أكثر ميزات سناب شات شعبية

تواصل شركة فيسبوك جهودها في استنساخ سناب شات عن طريق اختبار ميزة جديدة تشجع الأصدقاء على تبادل الرسائل باستمرار لأيام متتالية.

وتتشابه هذه الميزة مع “Snapstreaks” في تطبيق سناب شات، وقد بدأت فيسبوك اختبارها عبر تطبيق التراسل الفوري مسنجر وتحمل اسم “Streaks”.

وتحتوي الميزة الجديدة رموزا تعبيرية تظهر بجوار اسم أي مستخدم في تطبيق مسنجر ممن يستخدمون الرسائل بانتظام.

وليس من الواضح ما إذا كانت فيسبوك ستتيح هذه الميزة التي يتم اختبارها حاليا، لجميع الحسابات أو المدة التي سيستغرقها الاختبار.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن النسخة المقتبسة من سناب شات لهذه الميزة هي وسيلة “لرؤية لمحة عن الحقائق الممتعة لمن يتواصلون معنا”.

وأضاف أنه على سبيل المثال “قد يظهر رمز صاعقة برق بجوار اسم الشخص الذي أرسلت إليه رسالة لمدة ثلاثة أيام على الأقل، وسيشير العداد إلى عدد الأيام المتتالية التي دردشتها”، وفقا لما صرح به لموقع ماشابل.

وبشكل متشابه مع سناب شات، أضافت فيسبوك عدادا بجانب اسم الصديق لمعرفة عدد الأيام المتتالية للدردشة.

Metro.co.uk

وتدفع هذه الميزة، المستخدمين للتراسل باستمرار إذ يظهر للمستخدم رمز تعبيري إلى جانب اسم المستخدم لمدة معينة، ويتعين على المستخدم إعادة التراسل مع ذلك الصديق قبل أن يختفي “الأثر” أو “Streaks”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار “سلوك التقليد” الذي تنتهجه فيسبوك منذ مدة طويلة في محاولتها للقضاء على منافسها سناب شات، عن طريق محاكاة أكثر ميزاته شعبية في تطبيقاتها.