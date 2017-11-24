دارة الملك عبد العزيز تطلق تطبيقاً رسمياً لمشروع مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة

أطلقت دارة الملك عبد العزيز اليوم تطبيق الهواتف الذكية الرسمي للموقع الإلكتروني لمشروع مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية www.saudigeonames.com ، الذي نفذه المركز السعودي لنظم المعلومات الجغرافية التاريخية تحت إشراف اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية.

ويمكن تحميل هذا التطبيق الذكي من متجر تطبيقات جوجل(https://play.google.com/store/apps /details?id=com.pentab.darah )، ومتجر تطبيقات أبل

(https://itunes.apple.com/sa/app/saudi-geonames/id1305929454?mt=8 )، يُمكّنان مستخدميهما من البحث عن الأسماء الجغرافية بالمملكة داخل قاعدة بيانات تحوي ما يزيد عن ٧٣٠٠٠ ألف اسم جغرافي، وعرض موقعه على خرائط جوجل واستعراض تفاصيله مثل: الاسم الجغرافي باللغة العربية، والاسم الجغرافي باللغة الإنجليزية (مرومن)، وفي أي منطقة إدارية يقع، ومعرفة تصنيفه هل هو: سكني، زراعي، جبلي، رملي، بحري…، فضلاً عن عرض الإحداثيات الجغرافية لكل اسم جغرافي.

ويتيح التطبيق للمستخدم إضافة أسماء جغرافية جديدة، والبحث بالخريطة، وإيجاد أقرب الأسماء الجغرافية من موقع المستخدم الحالي وإنشاء المسار الملاحي إليها، والتبديل بين خرائط الطرق والمصورات الفضائية.