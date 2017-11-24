رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الهجوم الإرهابي الآثم التي استهدف اليوم الجمعة مسجد بلدة الروضة الواقعة غرب العريش بجمهورية مصر العربية، بتفجير عبوة ناسفة أثناء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأبرياء.

جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة أدانت فيه هذه العملية الإرهابية البشعة، مشيرةً إلى موقف الإسلام الواضح من هذه الأعمال الإجرامية التي تسعى نزعة شرها المتأصلة إلى محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات الآمنة، مؤكداً أن من يقومون بتلك الأعمال الإرهابية هم فئات مجرمة خارج السياق الإنساني وأن منهجها الإجرامي سياق شاذ معزول حيث وجه الإرهاب البشع وهمجيته الحاقدة.

ودعت رابطة العالم الإسلامي كافة الهيئات والمنظمات الدولية والضمير العالمي بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك الجرائم الإرهابية، من خلال بذل المزيد من الجهود في محاربة أوكار التطرف، ومساندة الدول في التصدي للإرهاب وهزيمته ودحر شره.