 السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة

السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة
المناطق - وكالات
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالثأر “بمنتهى القوة”، لضحايا الهجوم الإرهابي الذي أوقع 235 قتيلا على الأقل في مسجد شمالي سيناء.

وقال السيسي في كلمة متلفزة إن:”القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال فترة قليلة”.

وأوضح أن الهجوم يهدف إلى زعزعة ثقة المصريين في قدراتهم، قائلا” لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا”.

وتابع”سننتصر في الحرب ضد الإرهاب الأسود. وهجوم شمال سيناء لن يمر دون عقاب رادع.”

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق أكبر عملية أمنية في  مصر تحت اسم  عملية الثأر للشهداء .

وقتل 235 شخصا وأصيب العشرات، في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة العريش.

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