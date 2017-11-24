السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة

وقال السيسي في كلمة متلفزة إن:”القوات المسلحة والشرطة ستقوم بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال فترة قليلة”.

وأوضح أن الهجوم يهدف إلى زعزعة ثقة المصريين في قدراتهم، قائلا” لكن ذلك لن يزيدنا إلا إصرارا”.

وتابع”سننتصر في الحرب ضد الإرهاب الأسود. وهجوم شمال سيناء لن يمر دون عقاب رادع.”

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق أكبر عملية أمنية في مصر تحت اسم عملية الثأر للشهداء .

وقتل 235 شخصا وأصيب العشرات، في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية الروضة التي تبعد نحو 40 كيلومترا غربي مدينة العريش.