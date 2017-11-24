 مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة

مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة
المناطق - الباحة
صرح الناطق الاعلامي الناطق لشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد أنه حضر  هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/٦هـ لشرطة مخفر بطاط التابع لشرطة محافظة غامد الزناد وافد من الجنسية الأثيوبية (مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية) في العقد الثاني من عمره مفيداً بأنه أقدم على قتل أحد الأشخاص من نفس جنسيته في أحد الغرف القريبة من مسكنه و على الفور تم الإنتقال للموقع برفقة الجهات الأمنية المعنية والطبيب الشرعي ومعهم الجاني لِلإِدْلالِ على المكانِ الَّذي نَفَذَ فيه جريمَتَهُ ، حيث إتضح أن الموقع عبارة عن غرفة بالقرب من حضيرة الأغنام التي يعمل بها عند أحد المواطنين ، ووجد المجنى عليه ملقى على جنبه الأيمن وقد فارق الحياة وبه آثار طعنات وكان بجواره سكين ( الأداة التي إستخدمها الجاني ) .تم نقل الجثمان لمستشفى المخواة العام ، والتحفظ على الجاني لإستكمال ماتبقى من إجراءات .

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