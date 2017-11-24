هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول

أنهى فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك المشاركة بملتقى الصحة والنشاط الاول المقام بجامعة تبوك بشطريها (طلاب وطالبات ) والذي استمر لمدة اسبوعين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن اجنحة الهلال الاحمر بالملتقى شهدت توافد اعداد كبيره من الزوار من طلاب وطالبات واعضاء وعضوات هيئة التدريس وموظفين وموظفات الجامعة ، حيث اطلعوا على تجهيزات سيارات الاسعاف والشرح على الدمى عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الاسعافية الشائعة والتعريف بماتقدمة الهيئة من دورات وبرامج تدريبية للممارسين الصحيين وبقية شرائح المجتمع .