 هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول

هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول
المناطق - تبوك - علي العميري
أنهى فرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك المشاركة بملتقى الصحة والنشاط الاول المقام بجامعة تبوك بشطريها (طلاب وطالبات ) والذي استمر لمدة اسبوعين.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن اجنحة الهلال الاحمر بالملتقى شهدت توافد اعداد كبيره من الزوار من طلاب وطالبات واعضاء وعضوات هيئة التدريس  وموظفين وموظفات الجامعة ، حيث اطلعوا على تجهيزات سيارات الاسعاف والشرح على الدمى عن كيفية التعامل مع بعض الحالات الاسعافية الشائعة والتعريف بماتقدمة الهيئة من دورات وبرامج تدريبية للممارسين الصحيين وبقية شرائح المجتمع .
 وأضاف العنزي أنه كان للمتطوعين والمتطوعات المنتمين للهيئة مجهودات بارزة في القيام بالشرح للزوار بالاضافة الى حث الزوار على العمل التطوعي بالهيئة وشرح بعض التجارب  بهدف استقطاب اعداد من المتطوعين وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 .

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