 بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الرئيس العام لشؤون الحرمين : استهداف المساجد ودور العبادة أبشع أنواع الإرهاب مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لأطفال الحديدة شرطة لندن تخلي محطة مترو أوكسفورد بعد ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول التحالف يعلن عن دخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش دارة الملك عبد العزيز تطلق تطبيقاً رسمياً لمشروع مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة فيسبوك تستنسخ أكثر ميزات سناب شات شعبية

بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات

بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات
المناطق - الرياض

نظمت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع قسمي التغذية والخدمة الاجتماعية بمدينة الملك سعود الطبية برنامجاً تثقيفياً بعنوان “البدائل الغذائية والغذاء الصحي” وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الغذائي لمنسوبات الدار وتعريفهم بالأسلوب الصحي الأمثل للحياة.

قدم البرنامج الذي حضره 27 مستفيدة من الأمهات الحاضنات والكادر الاجتماعي في الدار اخصائيات التغذية نسرين الافرنجي ولطيفة المحسن ونورة الرضيان اللاتي تناولن في جزئي البرنامج الأول والثاني العديد من الموضوعات اهمها : التغذية السليمة لكافة المراحل العمرية ابتداءً من الطفولة الى سن المراهقة والشباب وافضل طرق تخزين الأطعمة والمحافظة على قيمتها الصحية إضافةً الى استعراض مجموعة من البدائل والخيارات الصحية للوجبات السريعة وكيفية اعداد بعض الأطعمة والمعلبات بطرق صحية بديلة فيما خُصص الجزء الثالث من البرنامج الذي قدمته الاخصائية الاجتماعية خديجة ينبعاوي للإستشارات الاجتماعية والمشاكل السلوكية وكيفية وضع الحلول للتعامل معها والتقليل من اثارها وتخلل البرنامج العديد من المداخلات والاجابة على استفسارات الحاضرات وتوزيع المنشورات التوعوية عليهن.

وفي ختام البرنامج اصطحبت مديرة الدار ؛ هدى سيلان الفريق التدريبي في جولة تعريفية على مرافق الدار للتعرف على الخدمات التي تقدمها والفئات التي ترعاها ومايحظون به من عناية واهتمام ثم عقد اجتماع لبحث سبل التعاون بين الطرفين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>