بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات

نظمت دار الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع قسمي التغذية والخدمة الاجتماعية بمدينة الملك سعود الطبية برنامجاً تثقيفياً بعنوان “البدائل الغذائية والغذاء الصحي” وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الغذائي لمنسوبات الدار وتعريفهم بالأسلوب الصحي الأمثل للحياة.

قدم البرنامج الذي حضره 27 مستفيدة من الأمهات الحاضنات والكادر الاجتماعي في الدار اخصائيات التغذية نسرين الافرنجي ولطيفة المحسن ونورة الرضيان اللاتي تناولن في جزئي البرنامج الأول والثاني العديد من الموضوعات اهمها : التغذية السليمة لكافة المراحل العمرية ابتداءً من الطفولة الى سن المراهقة والشباب وافضل طرق تخزين الأطعمة والمحافظة على قيمتها الصحية إضافةً الى استعراض مجموعة من البدائل والخيارات الصحية للوجبات السريعة وكيفية اعداد بعض الأطعمة والمعلبات بطرق صحية بديلة فيما خُصص الجزء الثالث من البرنامج الذي قدمته الاخصائية الاجتماعية خديجة ينبعاوي للإستشارات الاجتماعية والمشاكل السلوكية وكيفية وضع الحلول للتعامل معها والتقليل من اثارها وتخلل البرنامج العديد من المداخلات والاجابة على استفسارات الحاضرات وتوزيع المنشورات التوعوية عليهن.

وفي ختام البرنامج اصطحبت مديرة الدار ؛ هدى سيلان الفريق التدريبي في جولة تعريفية على مرافق الدار للتعرف على الخدمات التي تقدمها والفئات التي ترعاها ومايحظون به من عناية واهتمام ثم عقد اجتماع لبحث سبل التعاون بين الطرفين .