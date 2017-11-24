الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لأطفال الحديدة

احتجزت ميليشيات الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، شحنة أدوية إغاثية أرسلتها منظمة دولية لأطفال محافظة الحديدة، في ظل انتشار أمراض وأوبئة جديدة.

ووجهت منظمة رعاية الطفولة الدولية، التي قدمت الشحنة الدوائية الإغاثية، شكوى لسلطات الانقلاب في صنعاء، عن منع جمارك محافظة إب الذي استحدثه الحوثيون مطلع الشهر الجاري، وصول الشحنة إلى محافظة الحديدة غرب اليمن واحتجازها رغم وجود تصريح رسمي بتسهيل مرورها.

وبحسب الشكوى التي بعثتها المنظمة إلى وزارة التخطيط (الخاضعة لسيطرة الانقلابيين)، فإن جمارك إب المستحدث اعترضت الشحنة المصرح لها من الصحة والداخلية، وأن محاولات التواصل مع الداخلية والصحة والسلطات المحلية لم تشفع لهم بإطلاق الشحنة من الجمارك.

وناشدت المنظمة بالتدخل للإفراج عن الشحنة كونها معرضة للتلف في الوقت الذي يموت أطفال محافظة الحديدة من الأمراض والأوبئة التي انتشرت في المحافظة.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي استحدثت نقطة جمركية في محافظة إب، مطلع الشهر الجاري، وهو سابع منفذ من هذا النوع، لفرض جبايات على الشحنات التجارية، وابتزاز التجار لتحصيل المزيد من الإيرادات لتمويل ما يسمى “المجهود الحربي”.