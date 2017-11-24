مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة

دان مجلس الأمن بأشد وأقوى العبارات الحادث الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة ببئر العبد في سيناء، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 235 قتيلاً، وإصابة أكثر من 109 آخرين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن أعضاء مجلس الأمن أكدوا من جديد أن ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها تشكل واحدة من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي البشع والمُدان، ومنظميه ومموليه ورعاته إلى العدالة. كما حثوا كافة الدول على التعاون الفعال مع الحكومة المصرية والسلطات الأخرى المعنية، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أبوزيد أن بيان مجلس الأمن أكد أيضاً أنه لا يمكن تبرير أعمال الإرهاب الإجرامية أينما وجدت، ومهما كان الدافع أو السبب، وأيا كان مرتكبوها. كما شدد على أهمية قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب بكافة السبل والوسائل لما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدولي، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.