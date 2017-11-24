 مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 24 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة الحوثيون يحتجزون شحنة أدوية لأطفال الحديدة شرطة لندن تخلي محطة مترو أوكسفورد بعد ورود تقارير عن حادث إطلاق نار بالتعاون مع سعود الطبية..حضانة الرياض تثقف “27” من أمهات الأيتامها البديلات هلال تبوك ينهي مشاركته بملتقى الصحة الاول التحالف يعلن عن دخول أول سفينة إلى ميناء الحديدة مقيم يقتل آخر في الباحة.. والجاني يسلم نفسه للشرطة السيسي: سنرد بقوة غاشمة على تفجير مسجد الروضة رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في العريش دارة الملك عبد العزيز تطلق تطبيقاً رسمياً لمشروع مستكشف الأسماء الجغرافية في المملكة فيسبوك تستنسخ أكثر ميزات سناب شات شعبية خادم الحرمين يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى يوم الأربعاء 25 ربيع الأول الجاري

مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة

مجلس الأمن يدين مجزرة مسجد الروضة: يجب تقديم الجناة للعدالة
المناطق - وكالات

دان مجلس الأمن بأشد وأقوى العبارات الحادث الذي استهدف المصلين في مسجد الروضة ببئر العبد في سيناء، والذي أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 235 قتيلاً، وإصابة أكثر من 109 آخرين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، أن أعضاء مجلس الأمن أكدوا من جديد أن ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها تشكل واحدة من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الإرهابي البشع والمُدان، ومنظميه ومموليه ورعاته إلى العدالة. كما حثوا كافة الدول على التعاون الفعال مع الحكومة المصرية والسلطات الأخرى المعنية، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأضاف أبوزيد أن بيان مجلس الأمن أكد أيضاً أنه لا يمكن تبرير أعمال الإرهاب الإجرامية أينما وجدت، ومهما كان الدافع أو السبب، وأيا كان مرتكبوها. كما شدد على أهمية قيام جميع الدول بمكافحة الإرهاب بكافة السبل والوسائل لما يشكله من تهديد للسلم والأمن الدولي، وذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>